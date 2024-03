Habeck verteidigt Ukraine-Unterstützung mit Verweis auf Amtseid

Es ist wieder eine Videoansprache, die eher einer Rede an die Nation gleicht: Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) hat am Karfreitag eine Videobotschaft auf der Plattform X geteilt, in der er sich zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und Deutschlands Rolle bei der Verteidigung äußert.

„Wir unterstützen die Ukraine in ihrem Kampf um Freiheit auch für uns“, sagte Habeck weiter. „Denn Putin bekämpft diese Freiheit“.

An dieser Stelle erinnerte Habeck an den Amtseid, den er geschworen habe. „Alle Mitglieder der Regierung haben in ihren Amtseid geschworen, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Auch ich. Das sind keine leeren Worte. Sie nehmen einen in die Pflicht und sie sagen in dieser Debatte dreierlei“, sagte Habeck mit ernstem Blick. Weiterlesen auf Welt.de

