Habeck klopft peinliche Sprüche in den USA: „Ich bringe Deutschland auf Kurs“

Wenn Eigenlob stinkt, müssen an der Columbia Universität kürzlich Atemschutzmasken verteilt worden sein. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grünen) pries dort seine CO2-Politik in den höchsten Tönen. In Deutschland finden das viele höchst blamabel, vor allem weil sich Habecks Energiewende als fürchterlicher Rohrkrepierer entpuppt.

Zunächst schulmeisterte der deutsche Wirtschaftsminister seine Gastgeber, weil sie die Klimaziele verfehlen. Wörtlich richtete er den USA aus: „Löst die verdammten Probleme“ („solve the fucking problems“). Weiterlesen auf Exxpress.at

