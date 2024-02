Habeck fantasiert von neuem Billionen-Sondervermögen – alles finanziert mit neuen Schulden

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sprach am Donnerstag vor dem Bundestag über die Probleme der deutschen Wirtschaft. In Reaktion auf viel Kritik aus der Opposition an der gegenwärtig fatalen wirtschaftlichen Lage sprach er dann von der Möglichkeit eines weiteren „Sondervermögens“, um die deutsche Wirtschaft wieder anzukurbeln. Er wisse, „dass eine Diskussion über die Schuldenbremse in den derzeitigen Möglichkeiten nicht richtig ist“. Es gäbe „vielleicht, aber dennoch einen Weg in diesem Sinne zusammenzukommen“, so Habeck in Richtung der Unions-Fraktion.

