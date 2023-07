Gruppen-Vergewaltigung vor dem Eiffelturm: Fünf Männer fallen über Touristin her

“Mehrere Männer” sollen eine mexikanische Touristin (27) auf dem Marsfeld am Pariser Eiffelturm vergewaltigt haben. Die 27 Jahre alte Frau sei um ein Uhr nachts von insgesamt fünf Männern angegriffen worden, berichtete die Zeitung “Le Parisien”. Die Frau sei alkoholisiert gewesen und in einem Krankenhaus behandelt worden. Zwei Täter befänden sich in Polizeigewahrsam, heißt es aus Paris. Gegen sie werde wegen Gruppenvergewaltigung ermittelt. Quelle: Exxpress.at

