Grüne in Sachsen-Anhalt fordern bundesweite Task-Force gegen die AfD

Der Landesvorstand der Grünen in Sachsen-Anhalt will eine bundesweit zentrale Task-Force gegen die AfD einrichten. Diese solle „die Erkenntnisse der Verfassungsschutzämter und der Zivilgesellschaft zur AfD und verfassungsfeindlichen Bestrebungen ihrer Mitglieder fortlaufend“ zusammenführen, schreibt der Vorstand in einem Antrag für den Landesparteitag der Grünen in Sachsen-Anhalt, der am kommenden Samstag in Magdeburg stattfindet.

Ziel sei es, genügend Beweise für die Verfassungsfeindlichkeit der AfD zu sammeln. Weiterlesen auf Junge Freiheit.de

5 1 Bewertung Artikel Bewertung