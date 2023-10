Great Reset in der Praxis: Großbank kündigt “Kunden mit CO2-Risiko”

Der von Multimillionären bestellte Wahn, die Welt zu retten, geht in die nächste Runde. Die deutsche Niederlassung der niederländischen ING Bank trennt sich von “Klimasündern” – also all jenen, welche sich nicht der Klimaagenda unterwerfen. Wer als Firma keine Pläne zur Emissionsreduzierung vorlegt, muss sich eine neue Bank suchen.

Die Berliner Zeitung berichtete am 13. Oktober von der aktuellen Vorgangsweise der ING Bank, die als Großbank zu den “systemrelevanten Unternehmen” zählt – und von sich als “beliebteste Bank Deutschlands” spricht. Weiterlesen auf Report24.news

3 4 Bewertungen Artikel Bewertung