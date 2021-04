„Geschlagen und getreten“ – Brüssel: EU-Politiker bekommt Multikulti hautnah zu spüren

Am Dienstag wurde der EU-Parlamentsabgeordnete Mathias Vanden Borre (Partei Neu-Flämische Allianz) von leicht bis starkgefärbten Jugendlichen in Brüssel angegriffen. Laut RT Deutsch ereignete sich der Vorfall in einem sozial schwachen Wohngebiet an der Grenze der Stadteile Jette und Laken. Vanden Borre: „Sie haben mich getreten und mir dann ins Gesicht geschlagen. Dann bin ich weggelaufen. Sie verfolgten mich noch eine Weile. Einer von ihnen versuchte, mir den Weg zu versperren und mein Telefon zu schnappen, aber es hat nicht geklappt. Ich konnte die Polizei am Ende der Straße anrufen, und die war ziemlich schnell zur Stelle.“

Die Jugendlichen mit gefärbten Wurzeln wussten vermutlich nicht, dass Mathias Vanden Borre ein EU-Politiker ist, sie dachten wohl eher, das ist ein leichtes Opfer, dem wir mal das Handy und eventuell auch die Geldbörse abknüpfen können. Heutzutage ein ganz normaler Vorgang, denen vor allem die Bürger ausgesetzt sind.

