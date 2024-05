„Ganz Hamburg hasst die AfD!“ – Kinder-Demo auf dem Grundschulhof

40 Kinder einer Grundschule in Altona-Altstadt haben am 17. April gegen die AfD demonstriert – mitten auf dem Schulhof. In der ersten großen Pause zogen die Schüler mit selbstgebastelten Plakaten über das Schulgelände und skandierten „Ganz Hamburg hasst die AfD!“

Verwunderte Anwohner hielten das Geschehen mit ihren Handys fest und schickten das Video, das Apollo News vorliegt, der AfD, die daraufhin eine Anfrage an den Senat stellte. Wie die Hamburger Morgenpost berichtet, bestätigte der Hamburger Senat den Vorfall jetzt und sprach von einer „spontanen Aktion“. Weiterlesen auf Apollo News.net

