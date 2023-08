Gaga: Laut Umfrage von Bertelsmann wollen Bürger mehr Zensur

„Bertelsmann Stiftung: EU-Bürger wünschen sich laut Studie mehr Maßnahmen gegen Fake News“. Das klingt wie Realsatire. Denn es ist kein anderer Konzern als Bertelsmann, der etwa auf Facebook die Zensur ausübt – und dafür auch noch kräftig bezahlt wird. Ausgerechnet der Konzern („Hitlers willfähriger Verleger“), der im Nationalsozialismus eine unschöne Rolle spielte, sich in den Dienst einer nationalistischen, schließlich rassistischen Propaganda stellte und Zwangsarbeiter beschäftigte. Und über den die „Welt“ einst schrieb: Statt Opfer der Zensur zu sein, bemühte sich Bertelsmann im Dritten Reich viel mehr „um klare Richtlinien der Zensur“.

Die Zensur scheint also in der DNA des Konzerns zu stecken, also in der Erbinformation. Weiterlesen auf Reitschuster.de

