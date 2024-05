Freibad-Kampagne: Auf den Polit-Plakaten begrabschen blonde Männer dunkelhaarige Frauen…

In einer Kooperation mit dem Kinderschutzbund, Lobby für Mädchen, dem Stadtsportbund Köln, dem Verein Zartbitter und der Polizei wurden Plakatmotive kreiert, um den steigenden Übergriffen und den Gewaltexzessen in Freibädern zu begegnen. Die Plakate sind mit übergriffigen Situationen in Schwimmbädern illustriert.

Auf einem Plakat ist ein weißer Junge abgebildet, der ein Mädchen mit dunklerem Teint unter Wasser begrabscht. Ein weiteres Motiv zeigt ein Mädchen, das eher dem nordafrikanischen Phänotyp zuzuordnen ist, wie es von zwei deutlich hellhäutigeren Jungs gegen ihren Willen ins Becken geschubst wird. Weiterlesen auf nius.de

