Frankreich: Gruppe ohne Maske und Fahrticket abgewiesen – Busfahrer hirntot geprügelt

Im Südwesten von Frankreich ist ein Busfahrer (58) heftig attackiert worden. Der Fahrer hatte mehrere Personen an einer Haltestelle abgewiesen, weil sie keine Schutzmasken trugen und keine Fahrscheine hatten. Daraufhin wurde er angegriffen. Aus der Gruppe heraus wurde der Fahrer so stark geschlagen, dass er schwerste Kopfverletzungen erlitt. Bewusstlos wurde der Mann, Vater von drei Kindern, in ein Krankenhaus in Bayonne eingeliefert und laut einem Bericht des Radiosenders „France Bleu“ wurde bei ihm ein Hirntod diagnostiziert.

Fünf Personen seien nach der Tat festgenommen worden, berichtete der Sender unter Berufung auf die zuständige Staatsanwaltschaft. Ein Angreifer wurde bereits gestern Abend verhaftet, drei weitere am Montagmorgen und ein fünfter mittags. Quelle: Bild