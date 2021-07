Wem aufgrund des politischen Totalversagens das Haus weggespült wurde, der wird nun mit lächerlichen 200 Euro als Soforthilfe abgespeist. Damit kann man sich natürlich super etwas aufbauen.

Ein Asylbewerber bekommt übrigens 145 Euro Taschengeld pro Monat plus 219 Euro extra, wenn er nicht in einer Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht ist, sondern beispielsweise in einem netten Appartement, was von denjenigen finanziert wird, deren Häuser jetzt weggespült worden sind.

