Filderstadt: Drei SPD-Lokalpolitiker haben Verbindungen zu Grauen Wölfen

Die SPD befindet sich seit Jahren in einem selbstauferlegten „Kampf gegen Rechts“. Doch wenn es um türkische Rechtsextremisten geht, drückt man bei den Sozialdemokraten offenbar gerne mal ein Auge zu. Das zumindest legen die jüngsten Ereignisse aus dem baden-württembergischen Filderstadt nahe: Erst gerät ein SPD-Bundestagsabgeordnete wegen des Besuchs eines Vereins, der den „Grauen Wölfen“ zugehörig ist, in die Kritik. Jetzt wird auch noch bekannt, dass gleich drei Personen, die aktuell für die SPD in Gemeinderats- und Kreistagswahlen kandidieren, aus dem Umfeld der türkischen Rechtsextremisten stammen. Weiterlesen auf Apollo News.net

