Familienunternehmen? Nein! Es ist viel schlimmer

Carsten: Die Causa Graichen ist keine Vetternwirtschaft und auch kein Familienunternehmen. Das suggerieren euch, die Parteien & Medien. Es ist viel schlimmer. Es ist ein Krebsgeschwür, welches sich in die Staaten der Welt frisst. Nichtregierungsorganisationen (Öko, Klima, Gesellschafts – NGO’s, etc.) und Lobbyverbände (Finanzriesen, Hedgefonds, Rüstungs & Pharmaunternehmen, etc.), die Jahr für Jahr mehr Einfluss auf die Politik nehmen. Es ist eine Einflussnahme auf die Politik, eine regelrechte Unterwanderung der staatlichen Strukturen.

