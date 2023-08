Falschparker-Denunzierungsportal verzeichnet regen Zulauf

Die Lust am Denunzieren und die Aktivierung staatlicher Behörden zur Verfolgung jener, die einem aus irgendeinem Grund stören und nicht gefallen, zählt offenbar zu unausrottbaren Konstanten des deutschen Nationalcharakters. Falschparker gehörten dabei schon immer zu den Lieblingszielen aller Möchtegern-Blockwarte – vor allem in Zeiten der Verhetzung von SUV-Fahrern, Klimaklebern und allgegenwärtigen “Umweltsäuen”. Wo interessierte Petzen früher jedoch noch am Fenster lauern, Autonummern aufschreiben und selbst die Polizei verständigen musste, hat das Internet-Zeitalter inzwischen Abhilfe geschaffen: Das seit 2019 existierende, aber – zumal in Zeiten der gesetzgeberischen Ertüchtigung von “Meldestellen” und anonym-geschützten “Hinweisgebern” – immer „erfolgreicher“ werdende Petzer-Portal “weg.li” ermöglicht es, jeden zufällig entdeckten „nervigen Falschparker“ zu fotografieren und gleich Bilder des Verstoßes hochzuladen. Weiterlesen auf Ansage.org

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung