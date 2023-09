Ex-ZDF-Moderator Herles: Habeck hat keine Anhänger, er hat Jünger

Wolfgang Herles ist 73 Jahre alt und ein Öffentlich-Rechtliches-Urgestein: Als Moderator und Journalist arbeitete er über Jahrezehnte für ARD und ZDF. Jetzt rechnet er mit der Regierung ab! „Die da oben, die Regierung, die sind nicht unsere Erziehungsberechtigten, die sind nicht die Leute, die uns erziehen, sondern wir sind der Souverän. Wir erziehen die Regierung. Dazu müssen wir den Mund aufmachen. “

Seine Gedanken zu Vizekanzler Robert Habeck (Grüne): „Die Leute halten ihn für einen Intellektuellen, weil sie glauben, ihm beim Denken zuschauen zu können. In Wirklichkeit schauen sie dabei zu, wie er Blödsinn produziert", so Herles bei „Schuler! Fragen, was ist".

