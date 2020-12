Ex-Overstock-CEO Patrick Byrne über Treffen im Weißen Haus: Trump werde „von innen verraten“ – verlogene Berater

Der ehemalige Overstock-CEO Patrick Byrne kritisierte Präsident Trumps Stabschef Mark Meadows und die Anwälte des Weißen Hauses in Kommentaren, die am Sonntag auf Twitter online gestellt wurden, über ein Treffen im Weißen Haus am Freitagabend mit Trump über die umstrittene Präsidentschaftswahl, an dem Byrne mit der Anwältin Sydney Powell und dem ehemaligen nationalen Sicherheitsberater von Trump, Generalleutnant Michael Flynn (US-Armee a.D.), teilgenommen hatte, und sagte, dass Trump „von innen verraten“ werde.

Im Fokus stehen Mark Meadows, Trumps Stabschef im Weißen Haus, Pat Cipollone, Anwaltsberater im Weißen Haus, sowie zwei weitere Anwälte namens Eric und Derek.

„Meine Beteiligung ist, dass ich in dem Raum war, als es passierte. Die erhobenen Stimmen schlossen meine eigenen ein. Ich kann Ihnen versprechen: Präsident Trump wird von seinen Beratern furchtbar bedient. Sie wollen, dass er verliert und lügen ihn an. Er ist von verlogenen Mittelmännern umgeben.“ Außerdem ist jede Andeutung, ob von einem Militärputsch oder Kriegsrecht die Rede war, ebenfalls eine glatte Lüge. 100% falsch. Ich war dort für 4 1/2 Stunden, ich hörte das gesamte Gespräch, das ist eine 100%ige Erfindung.“

Byrne hat eine starke Abneigung gegen Cipollone und schimpfte auf die Frage, wer das Treffen durchsickern ließ: „White House General Counsel Pat Cippolone.“… „Ich habe keine Angst vor diesen Wieseln. Ein schmieriger Schleimer wie Pat Cippolone lässt Lügen an die New York Times durchsickern. Ich sage öffentlich die Wahrheit.“… „Es war kein Geheimdienst beteiligt. Es war der Justiziar des Weißen Hauses und sein Team.“

Byrne antwortete auf mehrere Fragen über das Treffen und Trumps Haltung. Es ist 100% gewinnbar. Kein Kriegsrecht erforderlich. Sydney und Flynn präsentierten einen Kurs, den ich schätze, hat 50% – 75% Chance auf den Sieg. Seine Mitarbeiter versuchen nur, ihn zu überzeugen, nichts zu tun, als es zu akzeptieren. Als CEO bricht es mir das Herz zu sehen, was er durchmacht. Er wird von innen heraus verraten.“… „Er glaubt wirklich, dass er gewonnen hat und er hat wirklich gewonnen. Ich habe nicht für ihn gestimmt, aber ich möchte nicht sehen, wie unser Land von einem Psycho gekapert wird.“… „Zu nett. Denkt, er wird in der Presse schlecht dastehen. So ein Unsinn.“… „Er will weiterkämpfen. Sie geben sich alle Mühe, Gründe zu finden, die ihm sagen, dass er nichts tun kann. Er muss sie alle feuern oder er verliert.“

