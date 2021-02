Ex-Bill Clinton Beraterin Naomi Wolf warnt vor totalitärem Staat unter Biden

Die ehemalige Beraterin von Bill Clinton und Autorin Naomi Wolf war am Montagabend in Tucker Carlsons Show auf FOX News. Naomi warnte, dass Amerika unter Biden ein „totalitärer Staat vor unseren Augen“ werde.

„Ich schreibe seit Monaten über die schreckliche Krise, in der wir uns befinden und die wir unter dem Deckmantel einer echten medizinischen Pandemie erkennen müssen. Wir befinden uns wirklich in einer Putschsituation, einer Situation des Polizeistaats. Wir bewegen uns absolut in das, was ich Schritt 10 nenne.

Ich schrieb ein Buch, in dem ich darauf hinwies, dass es 10 Schritte gibt, die angehende Tyrannen immer unternehmen, wenn sie eine Demokratie ausschalten wollen. Egal, ob sie links oder rechts sind, sie machen immer die gleichen 10 Dinge und jetzt sind wir bei etwas, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich es in meinem Leben sehen würde. Sie haben es sehr, sehr gut beschrieben. Es ist Schritt 10, das ist die Aussetzung der Rechtsstaatlichkeit und der Beginn eines Polizeistaates.“ Quelle: thegatewaypundit.com

