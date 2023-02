Europas Energiekrieg kostete bereits rund 800 Milliarden Euro Steuergelder

War schon die Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009 eine teure Angelegenheit, so könnte die aktuelle Energiekrise diese in Bezug auf die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen in Europa noch deutlich in den Schatten stellen.

Die Denkfabrik Bruegel hat nun Zahlen veröffentlicht, die das bisherige Ausmaß der staatlichen Hilfen in Bezug auf die Energiekrise verdeutlichen. Demnach haben die EU-Staaten insgesamt 681, das Vereinigte Königreich 103 und Norwegen 8 Milliarden dafür ausgegeben. Insgesamt also in etwa 792 Milliarden Euro, und das seit September 2021. Deutschland hat mit fast 270 Milliarden Euro dabei die größte Summe aufgewendet. Auch stellt diese Zahl eine deutliche Zunahme gegenüber den vor drei Monaten genannten 706 Milliarden Euro dar.

