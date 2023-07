EuGH: Flüchtlingsstatus darf nur bei “ernsthafter Gefahr” entzogen werden

Wann hat ein Asylant seinen Schutzstatus verwirkt? Laut dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) reicht eine lange kriminelle Karriere dafür nicht aus: Es brauche schon “besonders schwerwiegende” Straftaten, die eine “ernsthafte Gefahr” für die lokale Gemeinschaft darstellen, so die Luxemburger Richter.

Die UN-Flüchtlingskonvention ist eigentlich recht deutlich, was die Rechte und Pflichten von Flüchtlingen anbelangt. Wer um Schutz in einem anderen Land ansucht und diesen gewährt bekommt, hat sich auch den örtlichen Gepflogenheiten zu unterwerfen, sowie die Normen und Gesetze dort zu achten. Es wird also erwartet, dass sich ein Asylant wie ein guter Gast verhält. Nicht mehr und nicht weniger. Doch beim Europäischen Gerichtshof sieht man das offensichtlich ein wenig anders.

Weiterlesen auf Report24.news

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung