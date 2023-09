EU-Kommission lässt Pfizers RSV-Impfstoff für Babys zu

Im vergangenen Winter gesellte sich zu SARS-CoV-2 auch noch das Respiratorische Synzytial-Virus, besser bekannt als RS-Virus oder einfach nur RSV. Infektionen mit diesem Erreger zeitigen unter normalen Umständen in den allermeisten Fällen einen nur milden Verlauf.

Dazu soll es in Zukunft aber nicht mehr kommen – neuen Impfungen gegen RSV sei Dank. So zumindest die Lesart in den meisten Medien, die die EU-weite Zulassung von „Abrysvo“ aus dem Hause Pfizer feiern. Der Schutz vor einem schweren Verlauf soll bei Babys bis zu drei Monaten um 80 Prozent und bei Babys unter sechs Monaten immerhin noch um 70 Prozent erhöht werden.

„Das Besondere" an dem Impfstoff von Pfizer sei, so der WDR, dass er „der Mutter in der Schwangerschaft" verabreicht wird.

