EU-Geheimpapier befürchtet ökonomischen Kollaps Deutschlands

Ein durchgesickertes Geheimpapier der EU-Kommission sorgt für Aufregung. Die deutsche Wirtschaft wandelt am Abgrund. Nicht aus Selbstverschulden – und nicht nur aufgrund der inszenierten Corona-Plandemie.

Denn die Stimmung innerhalb der Unternehmen, so stellen die Autoren der zuerst von der Bild-Zeitung veröffentlichten Analyse fest, war noch nie so negativ wie jetzt. Die Politik von Habeck & Co. sorgt dafür, dass die deutsche Wirtschaft – bis vor kurzem noch eine der stärksten der Welt – bereits bald Geschichte sein könnte.

Die Systemparteien sind bereit, den Wirtschaftsstandort Deutschland ohne Rücksicht auf Verluste auf dem Altar ihrer wahnsinnigen Klimaideologie zu opfern.

