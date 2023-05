Erster Regierungspolitiker fordert: Kein Bargeld mehr für Migranten!

Was in Österreich seit Monaten heftig diskutiert wird, das wird nun auch in Deutschland ganz offen von einem Politiker gefordert: Christian Dürr (46), Fraktionschef der FDP und Vertrauter von Finanzminister Christian Lindner, will Sachleistungen statt Bargeld für Migranten.

Der Vorstoß ist insofern überraschend, da die regierende FDP damit auf eine Forderung der Opposition einschwenkt. Schon vor längerem hatten Politiker von CDU und CSU gefordert, Geldleistungen für Migranten drastisch einzuschränken, um die Anreize für die Migration zu senken.

Die Forderung des Politikers, der als engster Vertrauter von Finanzminister Christian Lindner gilt: “Wir müssen verstärkt auf zielgerichtete Sachleistungen für Geflüchtete setzen. So wie dies in den Niederlanden bereits Praxis ist.”

