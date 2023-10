Erster Handwerker will keine Grünen mehr bedienen

“Sympathisanten und Wähler der Grünen möchten wir in unserer Werkstatt nicht bedienen. Diese Menschen sind schuld am Untergang des Mittelstandes. Grün: Nein, danke” – das ist auf dem Schild an der Außenmauer des Fensterbau-Unternehmens von Markus Jourdan (59) in Althengstett, einer kleinen Gemeinde im Kreis Calw mit 8000 Einwohnern in Baden-Württemberg.

Der Firmenchef meinte dazu zum Südkurier: „Es wird immer schlimmer, vor allem für den Mittelstand. Vor allem die CO2-Steuer, die Maut und das Heizungsgesetz. Das kann doch keiner mehr bezahlen.” Weiterlesen auf Exxpress.at

5 5 Bewertungen Artikel Bewertung