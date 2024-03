Erste deutsche Stadt hängt Ramadan-Festbeleuchtung auf

Als erste Stadt in Deutschland hat Frankfurt am Main begonnen, Dekorationen für das islamisch Ramadan-Fest aufzuhängen. Am Montagmorgen starteten die Arbeiten, berichtet die Bild-Zeitung. Mittlerweile hängen Sterne und Halbmonde über den Straßen um die Alte Oper nahe der Frankfurter Innenstadt. Der Ramadan, das höchste muslimische Fest, beginnt am 10. März und endet am 9. April.

Die Entscheidung zur Beleuchtung trafen Grüne und SPD sowie das Grünen-geführte Dezernat für Diversität und Antidiskriminierung bereits 2023 gegen die Stimmen der CDU. Das Argument der grün-roten Koalition: „In Frankfurt am Main leben zwischen 100.000 und 150.000 Muslime, diese machen fast 15 Prozent der Gesamtbevölkerung aus."

