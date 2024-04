Erschreckender Trend: Immer mehr christliche Schüler konvertieren aus Angst zum Islam

An deutschen Schulen findet eine bedrohliche Entwicklung statt: Aus Angst vor muslimischen Mitschülern konvertieren immer mehr Schüler zum Islam.

Ein anonymer Staatsschützer berichtet in Bild: „Es wenden sich auch immer mehr Eltern deutscher Kinder an Beratungsstellen, weil die christlichen Kinder konvertieren wollen, um in der Schule keine Außenseiter mehr zu sein.“ Mitschüler und Lehrer rufen die Staatsschützer demnach immer öfter zur Hilfe, weil sich „betroffene Schüler oder Schülerinnen radikalisiert hätten“.

Als Ursache sieht der Staatsschützer die hohe Anzahl migrantischer Schüler aus islamisch geprägten Ländern. Weiterlesen auf nius.de

