Eritrea-Festival in Stockholm verwandelt sich in Schlachtfeld

Während eines Eritrea-Kulturfestivals hat es in Stockholm teils schwere Ausschreitungen gegeben. „Wir befinden uns in einem komplizierten und umfangreichen Rettungseinsatz. Am Tatort sind nach wie vor viele Menschen in Bewegung, und die Gesamtzahl der Verletzten ist noch unklar“, teilte der Leiter der Stockholmer Rettungskräfte zur Situation mit.

Zuvor hatte der schwedischen Zeitung Aftonbladet zufolge ein Demonstrationszug von Eritreern mit etwa 400 Teilnehmern auf dem Festivalgelände randaliert, Zelte verwüstet und Autos angezündet. Videos ansehen und Artikel weiterlesen auf Junge Freiheit.de

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung