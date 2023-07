Eritrea-Festival in Gießen: Massenkrawalle von Afrikanern

Bürger sollen das Stadtgebiet meiden, die Polizei bekommt die Situation auch mit 1.000 Beamten kaum unter Kontrolle: In Gießen randalieren hunderte Afrikaner und greifen Polizisten und Bürger an. Videos zeigen die Massenkrawalle.

Heftige Ausschreitungen beim Eritrea-Festival in Gießen. Hunderte Migranten haben am Sonnabend Polizisten angegriffen und sich Straßenschlachten mit den Sicherheitskräften geliefert. Video in den sozialen Netzwerken zeigen, wie randalierende Afrikaner durch die Straßen ziehen.

