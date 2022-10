Energiekrise in Europa: Menschen überlegen, ihre Häuser mit Pferdeäpfeln zu wärmen

Europa steht ein extrem kalter Winter bevor, der mit Energieengpässen, Stromausfällen und absurd hohen Stromrechnungen verbunden sein wird. Überall auf dem Kontinent können die Menschen sehen, was auf sie zukommt, und viele von ihnen geraten in Panik. Die Nachfrage nach Holzöfen ist enorm, und viele Europäer horten Holz und andere Materialien, um sie in den kommenden bitterkalten Monaten in ihren vorhandenen Öfen zu verbrennen.

Es wird berichtet, dass alle Öfen, die jetzt bestellt werden, „Monate bis zur Lieferung“ benötigen könnten, und die Preise für Holzpellets haben sich fast verdoppelt. Da Holz und Holzpellets so teuer sind, denken einige Menschen in Europa über „andere Optionen“ nach, die früher undenkbar gewesen wären.

So wird berichtet, dass einige Europäer sogar die örtlichen Schornsteinfeger kontaktieren, um sich nach der Möglichkeit zu erkundigen, Pferdeäpfel in ihren Öfen zu verbrennen.

Die Unerfahrenheit zeigt sich auch in Deutschland, wo der Verband der Schornsteinfeger mit einer Flut von Anfragen zum Anschluss neuer und alter Öfen konfrontiert ist und sich Kunden nach der Verbrennung von Pferdemist und anderen obskuren Brennstoffen erkundigen.

