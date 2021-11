Einsatz „aller“ Mittel zur Verteidigung: Ukraine warnt Migranten in Belarus vor Grenzübertritten

Mit deutlich drastischen Worten hat die Ukraine die im Nachbarland Belarus gestrandeten Migranten aus dem Nahen Osten vor Grenzübertritten in ihr Staatsgebiet gewarnt. Im Falle einer Gefährdungslage für Grenzschützer und Sicherheitskräfte werde die Ukraine „alle Mittel der Verteidigung anwenden“, auch Schusswaffen, erklärte Innenminister Denys Monastyrsky am Freitag im Parlament. Vergangene Woche hatte Kiew die Verlegung tausender Grenzschützer und Sicherheitskräfte an die belarussische Grenze angekündigt.

Monastyrsky warnte am Freitag, dass der Kreml versuchen könne, die Migrationsbewegung an die belarussisch-ukrainische Grenze zu verlagern. „Wir bereiten uns auf diese Situation systematisch und gründlich vor“, sagte der Innenminister. Derzeit sei die Situation an der Grenze zu Belarus aber unter Kontrolle.

Quelle: Epoch Times

