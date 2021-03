Eingeflogen ins gelobte Deutschland: Weitere 162 Migranten aus Griechenland gelandet

Der Flieger aus Griechenland landete am Mittwoch in Hannover, an Bord 162 Migranten, bestehend aus 85 „Minderjährigen“ und 77 Erwachsenen, die nun in die Sozialsysteme erwartungsgemäß einmarschieren können und von den Steuergeldern alimentiert werden, die hart von der Bevölkerung erarbeitet werden. Bisher wurden insgesamt 588 Migranten im März 2021 eingeflogen, im Februar 2021 waren es 435.

Nun sind sie endlich da, weitere 162 zu Versorgende und es werden sicherlich nicht die letzten sein, dank des nicht erschöpften Aufnahmewillens der Uckermark-Perle und ihren Steigbügelhaltern, die eigentlich Staats-„Diener“ des Deutschen Volkes sind, die sich aber eher als leitende Angestellte des Weltsozialamtes entpuppen.

Pressemitteilung bmi.bund.de vom 24.03.2021:

Heute Mittag sind 162 Personen am Flughafen Hannover eingetroffen. Hierbei handelt es sich um 42 Familien mit 77 Erwachsenen und 85 Minderjährigen. Alle Personen sind aus der Gruppe, deren Schutzberechtigung bereits von den zuständigen griechischen Behörden festgestellt wurde.

Die Familien werden von den Bundesländern Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen aufgenommen.

Seit April 2020 hat Deutschland damit insgesamt 2.542 Personen aus Griechenland aufgenommen.

