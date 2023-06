Echte Klima-Forscher sehen demnächst wieder kaltes Frühjahr

Klima-Forschung in den System-Medien ist in der Regel alarmistisch und dient nur der politischen Durchsetzung von „Schutzmaßnahmen“ zu Lasten der Bürger mit kleinen Einkommen. Die Globalisten und ihre Handlanger streben letztendlich einen Klima-Kommunismus an, mit dem sie die Welt steuern und beherrschen können. Da fallen echte Daten und wissenschaftliche Studien natürlich oft unter den Tisch, wenn sie den Klima-Hysterikern nicht in den Kram passen…

Derzeit befinden wir uns aber in einer Umbruchphase hin zu eher nassen und kühlen Monaten zu Jahresbeginn. Ein Hinweis sind die derzeit erstaunlich vollen Binnengewässer Deutschlands.

Das Wetter im Frühjahr unterliegt in Mitteleuropa einem 65-jährigen Zyklus, so der Wissenschaftler Ludger Laurenz. Weiterlesen auf AUF1.info

