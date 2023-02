Dystopische KI steht vor der Tür

Im November 2022 schockierte die Veröffentlichung eines Online-Chatprogramms mit künstlicher Intelligenz (KI) namens ChatGPT die Welt. Dieses Programm ist so „intelligent“, dass es beängstigend menschenähnliche Antworten liefert und im Vergleich zu früheren Versionen nur sehr wenige Fehler zu haben scheint. Die Menschen nutzen es nicht nur als Gesprächsbegleiter, sondern haben auch begonnen, diese KI-Technologie für eine Vielzahl von Aufgaben zu verwenden, z. B. für die Erledigung von Hausaufgaben, die Erstellung beeindruckender Bilder, das Schreiben von Gedichten usw.

Die Nutzung von ChatGPT ist wie der Zugriff auf das Gehirn eines Supercomputers, was diese Technologie faszinierend und aufregend, aber auch ein wenig beängstigend und bedrohlich macht. Elon Musk warnte 2014, dass wir mit der KI „den Dämon heraufbeschwören“, aber diese Bedrohung könnte erst dann real werden, wenn eine KI wie ChatGPT Antworten auf Fragen generieren könnte, die nicht mehr von denen eines Menschen zu unterscheiden sind. Diese Technologie ist so mächtig, dass inzwischen die Befürchtung besteht, dass sich die Landschaft vieler Branchen durch diesen Fortschritt verändern wird, darunter auch die akademische Welt und das Gesundheitswesen.

Arbeitsplätze, die üblicherweise eine menschliche Note erfordern, wie z. B. im Journalismus und in der Dienstleistungsbranche, stehen vor der Ersetzung und Automatisierung. Wir haben lange geglaubt, dass die Kunst der Sprache den Gipfel der menschlichen Weisheit darstellt, doch die KI klopft direkt an ihre Schwelle. Sie stellt unsere Einzigartigkeit infrage und dringt in unser Leben ein.

