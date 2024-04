Dresden: Video zeigt Hunderte Muslime beim öffentlichen Gebet

Am Dienstag endete für viele Muslime der Fastenmonat Ramadan. Doch schon einen Tag später feierten viele Gläubige das nächste Fest, das unmittelbar auf den Fastenmonat folgt und für Muslime als zweitwichtigstes Fest gilt – das Zuckerfest. Um gemeinsam zu feiern, versammelten sich auch hunderte Muslime in Dresden an der Uferpromenade, wie ein Video zeigt, das über TikTok geteilt wurde und mittlerweile auch auf X (früher Twitter) kursiert. Artikel weiterlesen und Video anschauen auf freilich-magazin.com

