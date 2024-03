Dreiste Migranten stürmen Parlament in Island

In den vergangenen Tagen hat ein Video aus dem isländischen Parlament in den sozialen Medien für Aufregung gesorgt. Es zeigt wie Migranten, die zuvor in das Parlamentsgebäude eingedrungen waren, über Geländer klettern, Abgeordnete beschimpfen und nur mit Hilfe von Sicherheitskräften entfernt werden können.

Auslöser des Protestes soll ein Gesetzesentwurf zur Verschärfung des Einwanderungsgesetzes gewesen sein. Dass die Sitzung dazu ausgerechnet von Migranten gestört wurde, sollte für viele europäische Länder ein Warnsignal sein. Weiterlesen auf Heimat Kurier.at

