Dr. Vernon Coleman: Ein Drittel aller Arbeitsplätze wird bis 2030 verschwinden

Die Zeitschrift Accountancy Today berichtet, dass in der britischen Finanzbranche bis zum Jahr 2030 515.863 Arbeitsplätze verschwinden werden. Automatisierung und technische Veränderungen (einschließlich der einen oder anderen Art von Robotern) werden allein im Vereinigten Königreich über eine halbe Million Arbeitsplätze im Bank- und Finanzwesen vernichten. Das Gleiche wird in jedem anderen Land der Welt geschehen.

Aber das ist nur die Spitze eines sehr großen Eisbergs. Alles, was ich im Folgenden aufgelistet habe, wird in jedem Land der Welt passieren – aber zuerst in den am weitesten entwickelten Ländern.

1. Geschäfte, vorwiegend Supermärkte und große Läden, werden innerhalb dieses Jahrzehnts die meisten ihrer Angestellten loswerden. Automatische Kassen werden das Kassenpersonal ersetzen und Roboter werden die Regale einräumen. Schauen Sie sich nur an, was in großen Lagerhäusern bereits geschieht. Die Auslieferung wird mit selbstfahrenden Fahrzeugen erfolgen.

2.Züge und Busse werden nur noch einen Bruchteil des heutigen Personals benötigen. Die Verschwörer möchten den größten Teil des Reiseverkehrs abschaffen, sodass Züge, Busse oder andere Formen des öffentlichen Verkehrs überflüssig werden. Die Vorstellung, dass ein Zug einen Fahrer und einen Schaffner hat, wird als lächerlich angesehen werden, ebenso wie die Vorstellung, dass im Zug Essen serviert wird. Die Züge, die dann doch fahren, werden mit ziemlicher Sicherheit von Computern gesteuert. Die Gewerkschaften, die höhere Gehälter für bereits gut bezahltes Personal fordern, beschleunigen diesen Prozess nur.

3. Das IT-Personal hält sich für unersetzlich. Das sind sie aber nicht. Twitter hat gerade die Hälfte seiner Mitarbeiter (mit einem Durchschnittseinkommen von 100.000 Pfund pro Person) entlassen. Diese ehemaligen Mitarbeiter können von Glück reden, wenn sie wieder in dieser Branche arbeiten. Alle großen Technologieunternehmen bauen Personal ab, um die Kosten zu senken.

Politikstube: Was die Supermärkte betrifft, berichtete Merkur.de (Artikel im Archiv) Anfang Dezember 2022: Nach REWE will auch Aldi Nord in Zukunft auf Kassen verzichten. Kassierer bald ohne Job?

Da stellt sich wirklich die Frage: Wohin mit dem überflüssigen Humankapital, das dann nicht mehr benötigt wird? In der Liste werden u.a. auch Beamte, Lehrer, Anwälte, Richter, Polizisten, Chirurgen und Krankenschwestern aufgeführt. Vom Fachkräftemangel kann man in der Zukunft wohl nicht mehr sprechen, eher vom Engpass für Roboter-Ersatzteile?

