Dortmund: Imam singt bei Einschulungs-Feier

Es klingt nach Kairo, Fallujah oder Istanbul – ist aber NRW. Im Internet verbreitet sich aktuell ein Video, das eine Einschulung an einer Gesamtschule in Dortmund zeigt. Bei der Zeremonie in der Aula singt ein Imam ein islamisches Gebet. Es soll ein „erstmaliger interreligiöser Einschulungsgottesdienst“ sein, heißt es.

Apollo News konnte die Quelle des Videos und den Zeitpunkt der Aufnahme recherchieren. Der Clip zeigt tatsächlich eine Einschulungsfeier in Dortmund am 7. August. Gegenüber Apollo News wird die Authentizität des Videos bestätigt. Weiterlesen auf Apollo News.net

