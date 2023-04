Dieser Steuer-Hammer trifft jeden! (Jobs in Gefahr)

Deutschland führt mit 140 anderen Ländern eine Mindeststeuer für Großkonzerne ein. Aldi, Siemens und Co. sollen nun mindestens 15 % Steuern bezahlen. Was wirklich dahintersteckt und wer davon profitiert, erfahren Sie in diesem Video. Auf eines kann man sich in Deutschland verlassen und zwar die Unfähigkeit der Politik, denn wie immer werden es die Falschen sein, die massiv von dieser neuen Regelung profitieren. Dominik Kettner

