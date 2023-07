Die Unruhen in Frankreich sind die Glaskugel für Deutschland

Voller Verständnis und Mitgefühl für die armen vernachlässigten Kids aus den Pariser Vororten wendet sich die als „Expertin“ zugeschaltete Dame in den Tagesthemen mit Sorgenfalten auf der Stirn an die deutschen Zuschauer und erklärt, wie es zu den Gewaltausbrüchen gekommen ist.

Selbstredend sei die französische Gesellschaft schuld, die diesen Menschen nie eine Chance gegeben hätte. Selbst für die abscheulichen Verbrechen wird hier noch ein Alibi gefunden – Polizisten wurden teilweise auf brutalste Art und Weise schwer verletzt, einem soll eine Hand abgeschnitten worden sein – und obendrauf wird dann eine Menschrechtsvertreterin der UN mit indischem Hintergrund zugeschaltet, die etwas von „struktureller Polizeigewalt“ und „Rassismus und Antisemitismus“ erzählt.

Sind die Ausschreitungen in Frankreich die Vorboten, was Deutschland in Zukunft erwartet? Zweifellos sind sie das. Und Deutschland tut gerade alles dafür, dass diese Entwicklung auch eintrifft.

