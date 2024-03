Die Polizei als Einschüchterungs-Apparat

Dass die Polizei massiv in die Privatsphäre von Menschen eindringt und sie damit einschüchtert, ja terrorisiert, nur weil sie eine „falsche“ Meinung haben, gilt als eines der grundlegenden Merkmale von unfreien und autoritären Regimen. Leider ist genau das in der Bundesrepublik heute geradezu zum Standard geworden. Und wird in den großen Medien – wenn überhaupt – so vermeldet, als sei es die normalste Sache der Welt.

Das jüngste, besonders drastische Beispiel: Weil er gegen Schwule und den homosexuellen Oberbürgermeister von Neubrandenburg Silvio Witt wetterte, bekam der Neubrandenburger Ex-Stadtrat und ehemalige Kanu-Leistungssportler Tim Großmüller jetzt „Besuch“ von der Polizei. Weiterlesen auf Reitschuster.de

