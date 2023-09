Die Lebenserwartung der Deutschen sinkt immer weiter

Wer derzeit aufmerksam über Deutschlands Friedhöfe spaziert, stellt fest, dass in den letzten zwei Jahren nicht nur besonders viele, sondern immer öfter auch relativ junge Menschen unter 70 oder gar unter 60 starben, obwohl doch die letzten Jahrzehnte die Lebenserwartung stetig zunahm und eigentlich immer mehr Menschen (weit) über 80, oft sogar über 90 wurden, ehe sie das Zeitliche segneten. Von diesem Trend kann allerdings immer weniger die Rede sein… wie nicht nur die vielen neueren Gräber auf Friedhöfen, sondern auch die Statistik belegen.

So räumen selbst diverse Mainstreammedien, darunter auch die “Tagesschau”, ein, dass die Lebenserwartung seit einigen Jahren immer weiter zurückgeht – was nach deren Deutung angeblich – wie könnte es auch anders sein – an Corona liegen soll. Weiterlesen auf Ansage.org

