Die Herde beginnt allmählich zu erwachen

Die Stimmung kippt, die Trägen regen sich, die Herde beginnt zu erwachen, hoffentlich nicht zu spät. Wie ich darauf komme? Ich war in letzter Zeit oft unterwegs, habe viele alte und neue Bekannte getroffen; die meisten aus dem Fußball, aber nicht nur. Inzwischen lautet zumeist der erste Satz nach einer natürlichen, herzlichen Begrüßung: “Hey Uwe, finde Deine Beiträge klasse, Du triffst den Nagel oft auf den Kopf.” Und damit meinen sie nicht meine Beiträge zum Fußball – sondern die zur Politik, zur größtenteils nicht nachvollziehbaren, katastrophalen Entwicklung in diesem Land. Viele begreifen endlich: Egal in welchem Bereich – dieser Staat, dieses Land wird nach unten durchgereicht. In jeder Hinsicht.

