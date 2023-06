Carsten: Es ist passiert. Zum ersten Mal gewinnt die AfD eine Wahl und Deutschland ist dem Untergang geweiht? Dieses Gefühl beschleicht einen, wenn man heute Morgen die Nachrichten liest und in die sozialen Netzwerke schaut. Was aber ersichtlich wird, ist die Tatsache, wer in diesem Land die Antidemokraten sind.

3.8 6 Bewertungen Artikel Bewertung