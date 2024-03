Deutschland importiert zigtausende Afghanen per Direktflug

Während die Abschiebung von illegal eingewanderten, dubiosen und nicht überprüften Gestalten aus aller Welt in Deutschland bestenfalls als leere Phrase aus den Mündern von Regierungspolitikern kommt, werden still und heimlich zehntausende Afghanen direkt ins Land gebracht. Nach aktueller Rechtslage „hätten „hätten 46.300 Afghanen Aussicht auf eine Zukunft in Deutschland„, wie die Berliner Zeitung meldet.

Nach Angaben deutscher Medien wie der Berliner Zeitung kommt jede Woche ein Charterflug mit 200 Vollversorgungsberechtigten in Deutschland an.

Die SPD findet beispielsweise, dass der Afghanen-Import viel zu schleppend verläuft. Der nächste Flug soll allerdings erst Mitte April in Deutschland eintreffen, aktuell wäre ja Ramadan. Weiterlesen auf Report24.news

