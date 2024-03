Der stille Rückzug der Frauen aus dem öffentlichen Leben

Die Gewalt gegen Frauen in Deutschland explodiert. Mehr als zwei Gruppenvergewaltigungen pro Tag, zwei Drittel der Frauen fühlen sich nachts im ÖPNV unsicher, ein Drittel werden Opfer von Gewalt. Stadtparks sind zu NoGo-Zonen für Frauen mutiert, sei es der „Görli“ in Berlin oder der Fürst-Anselm-Park im beschaulichen Regensburg. Wer an Silvester in Metropolen wie Berlin, Paris oder London unterwegs war, suchte Frauen vergeblich an öffentlichen Plätzen.

Die innere Sicherheit ist für Frauen vor unser aller Augen erodiert. Gleichzeitig lassen Urteile wie Bewährungsstrafen für Vergewaltigungen die Frauen in diesem Land gleichermaßen sprachlos wie ohnmächtig zurück. Weiterlesen auf nius.de

