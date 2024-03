„Der psychische Zustand in der Bevölkerung ist besorgniserregend“

Nur eine Minderheit von 42 Prozent der Deutschen blickt noch optimistisch in die Zukunft. Unter den 18- bis 24-Jährigen sind es sogar nur 39 Prozent. Noch im vergangenen Jahr blickten mit 47 Prozent knapp die Hälfte der jungen Menschen in diesem Land positiv in die Zukunft und zeigte sich damit positiver als der Bundesdurchschnitt (38 Prozent).

„Insgesamt ist der psychische Gesundheitszustand in unserer Bevölkerung besorgniserregend“, kommentierte Patrick Cohen, Geschäftsführer der Gesundheitssparte von AXA in Europa. „Auf drei Menschen, die das Gefühl haben, dass es ihnen gut geht oder sie im Leben zurechtkommen, kommen zwei, die kämpfen oder sich quälen.“

Betroffen sind sämtliche Bevölkerungsgruppen: von Studenten über Arbeitslose bis zu Rentnern. Dabei schwankt die Quote zwischen 26 und 46 Prozent. Weiterlesen auf Reitschuster.de

