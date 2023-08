Der beste Regierungsschutz aller Zeiten

Carsten: Annalena erzählt uns, das die Minengürtel in der Ostukraine so groß wie Westdeutschland sind? Deswegen brauchen die jetzt auch den TAURUS bunkerbrechenden Marschflugkörper? Der Chef der Wagner Truppe, ist wohl gestern bei einem Flugzeugabsturz verunglückt? Trump hat keine Lust auf eine Debatte und hält lieber ein Interview mit Tucker Carlson. Ach, und der Regierungsschutz in Bayern, möchte noch schnell die AfD eingehender beobachten. Sind ja bald Wahlen in Bayern.

