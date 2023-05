Den Grünen sei Dank: Bekommt Berlin bald die erste arabische Schule?

Worin besteht der Unterschied zwischen arabischem Unterricht und Arabisch-Unterricht? Nein, das ist nicht der Anfang eines schlechten und noch dazu fremdenfeindlichen Witzes. Es ist eine durchaus ernstgemeinte Frage an die CDU in Berlin-Neukölln. Dort soll nach dem Willen einer Mehrheit der Bezirksverordnetenversammlung schon bald die mutmaßlich wohl erste arabische Schule Deutschlands ihre Pforten öffnen. Ein entsprechender Antrag der Grünen wurde vergangene Woche mit 31 Ja-Stimmen bei 18 Nein-Stimmen abgesegnet.

Der von den Grünen eingebrachte und von der SPD und den Linken unterstützte Antrag fordert die Prüfung der Einrichtung einer Schule mit „arabischem Sprachschwerpunkt“ ab der 7. Klasse. Dies soll entweder in Form einer „integrierten Sekundarschule“ oder als „Oberschulteil einer Gemeinschaftsschule“ geschehen, in jedem Fall aber als „zweisprachiges Angebot in Hocharabisch“.

Weiterlesen auf Reitschuster.de

