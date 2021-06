Das ist unglaublich! Impfsüchtige in Bologna: Impressionen der Massenhysterie

Man traut seinen Augen nicht, zwangsläufig erinnern diese Szenen vor der Eingangstür des Konferenzzentrums in Bologna, das als Impfzentrum dient, und der langen Warteschlange irgendwie an den ehemaligen Schlussverkauf und die Schlacht an den Wühltischen.

Beleidigungen, Geschrei, Gedränge und Panikattacken am ersten Tag der offenen Tür, im Angebot steht die Impf-Plörre Janssen von Johnson & Johnson, jeder will der Erste sein, um eine Einzeldosis zu erhalten, allerdings wurden nur 1.200 bereitgestellt. Bereits in der Nacht campierten die Impfsüchtigen vor dem Zentrum und um acht Uhr morgens hatte sich eine unendliche Warteschlange gebildet.

Altre immagini di isteria di massa da Bologna. Non crediamo ai nostri occhi. Insulti, spintoni e attacchi di panico per dose vaccino Johnson & Johnson. Questi sono i delatori che chiamano la Polizia quando vedono assembramenti o qualcuno senza mascherina! https://t.co/kJWQdnGGHv pic.twitter.com/jQrSBFjiW5 — RadioSavana (@RadioSavana) June 2, 2021

Delirio a Bologna, 10 mila persone in coda per 1200 dosi di vaccino Johnson & Johnson. Serpentone chilometrico, assembramenti epocali, insulti, spintoni e attacchi di panico. Organizzazione da terzo mondo. https://t.co/kJWQdnGGHv pic.twitter.com/24flqKWwKF — RadioSavana (@RadioSavana) June 2, 2021

