Das EU Vermögensregister kommt (2024)

Dominik Kettner: Als aufmerksamer Bürger ist Ihnen mit Sicherheit nicht entgangen, dass unsere Politiker die demokratischen Werte zwar nach außen hin hochhalten, wir aber in Wirklichkeit immer schneller in Richtung Planwirtschaft marschieren. Mehr Verbote, mehr Kontrolle, weniger Freiheiten und weniger Wohlstand. Das ist das übergeordnete Ziel. Der nächste Schritt, wird den Grundstein für eine Zukunft legen, in der du nichts mehr besitzt und dennoch glücklich sein sollst. Der Schlüssel dazu wird das EU-Vermögensregister, mit dem es rasant voran geht.

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung